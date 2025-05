Golob: Odločitev na volitvah bo ob jasni razliki med jezikom sovraštva in spoštljivega dialoga za volivce enostavna

Ljubljana, 27. maja - V Svobodi so po treh letih mandata vlade prepričani, da jim bo dosedanje delo prineslo še en mandat. Zatrjujejo, da so tudi v zadnji etapi usmerjeni k izpolnjevanju pričakovanj, a pogledi so usmerjeni tudi že k volitvam. Na teh bo po oceni premierja Roberta Goloba ob jasni razliki med jezikom sovraštva in spoštljivega dialoga odločitev enostavna.