Zorko: SDS na referendumu dosegla svoj cilj in preštela glasove podpore

Ljubljana, 11. maja - SDS je po besedah direktorja podjetja Valicon in analitika javnega mnenja Andraža Zorka na referendumu o dodatkih k pokojninam umetnikov dosegla svoj cilj in uspešno preštela glasove podpore. Političnih posledic za vladno koalicijo ne pričakuje. Bo pa v mesecih do volitev polarizacija še bolj izrazita, volitve prihodnje leto pa zelo zanimive, meni.