Vlada potrdila predlog novele zakona o osnovni šoli

Ljubljana, 8. maja - Vlada je potrdila predlog novele zakona o osnovni šoli, ki po navedbah ministrstva jasneje opredeljuje vzgojno delovanje, med drugim se omejuje uporaba elektronskih naprav in omogoča pregled šolskih torb. V obvezni program se uvaja nov predmet informatika in digitalne tehnologije. Prvotni predlog za opisno ocenjevanju v 3. razredu pa so opustili.