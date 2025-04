V zvezi društev pedagoških delavcev pozivajo k umiku več predlaganih zakonskih rešitev

Ljubljana, 8. aprila - Na strokovnem posvetu Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije so opozorili na mnoge sistemsko in strokovno nepremišljene rešitve v zakonskih predlogih, ki jih je nedavno pripravilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Poudarjajo, da se z njimi parcialno posega v zasnovo sistema vzgoje in izobraževanja, in ministrstvo pozivajo k umiku.