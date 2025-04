Pristojni ministri izpostavili pomen sodelovanja pri naslavljanju nasilja v šolah

Brdo pri Kranju, 7. aprila - Pristojni ministri so na današnjem posvetu o izzivih pri soočanju z grožnjami v vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih zavodih v uvodnih nagovorih izpostavili pomen sodelovanja in preventive. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je poudaril, da je zagotavljanje varnosti eden od temeljev za uspešen šolski sistem.