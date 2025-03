Ob načelni podpori spremembam na področju vzgoje in varnosti v šolah tudi nekaj kritik

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 30. marca - Predlog novele zakona o osnovni šoli gre po oceni združenja ravnateljev in predstavnikov staršev v pravo smer, predvsem na področju vzgojne dejavnosti in varnosti. So pa izrazili več pripomb, starši tako opozarjajo na izgubo pomena vzgojne tematike z ukinitvijo vzgojnega načrta. Kritik je deležen tudi predlog opisnega ocenjevanja v 3. razredu.