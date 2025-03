Predsedstvo skupnosti občin z ministrom o predlagani zakonodaji s področja vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 26. marca - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je sejo v Ljubljani, na kateri se jim je danes pridružil tudi minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, namenilo predvsem izvajanju in financiranju vzgoje in izobraževanja. V pripravi nove zakonodaje je ministrstvo njihove predloge večinoma upoštevalo, ugotavlja predsednik SOS Gregor Macedoni.