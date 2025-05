Na referendumskem soočenju za transparentnost na eni in proti privilegijem na drugi strani

Ljubljana, 7. maja - Na današnjem predreferendumskem soočenju na Radiu Slovenija so zagovorniki zakona o dodatkih k pokojnini za izjemne umetniške dosežke izpostavljali, da novi zakon za razliko od obstoječega uvaja jasne kriterije za podeljevanje dodatkov. Nasprotniki zakona pa so prepričani, da dodatek pomeni privilegij za ozko skupino ljudi in zato ni pravičen.