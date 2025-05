Ob referendumskem letaku SDS opozorila o zlorabah izjav nekaterih vidnih posameznikov

Ljubljana, 6. maja - Volivci so v nabiralnike te dni prejeli letak SDS, prek katerega jih nagovarjajo, naj na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke glasujejo proti. Na letaku so fotografije in izjave več javnih osebnosti. A nekateri s tem niso bili seznanjeni in opozarjajo na zlorabo njihovega imena in izjav v politične namene.