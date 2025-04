Mercator: V vodovodnem sistemu Maximarketa še vedno prisotne fekalne bakterije

Ljubljana, 29. aprila - V vodovodnem sistemu Maximarketa so v majhnih količinah še vedno prisotne fekalne bakterije, kažejo dosedanji rezultati. Nove rezultate danes vzetih vzorcev pričakujejo v sredo, so sporočili z Mercatorja, ki upravlja z objektom. Dodali so, da strokovni pregledi in analize vodovodnega sistema niso potrdili oziroma ugotovili vzroka okužbe.