Stanje vode v Maximarketu se izboljšuje, a še vedno ni neoporečna

Ljubljana, 25. aprila - Stanje vode se po fekalnem onesnaženju interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa izboljšuje, saj so analizni podatki bistveno boljši. Preverjanje vzroka onesnaženja še vedno poteka, z vrsto strokovnjakov, tudi zunanjih, pa so določili najverjetnejši vzrok, a ga še ne morejo potrditi, so za STA sporočili iz Mercatorja, ki upravlja objekt.