V soboto dezinfekcija interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa

Ljubljana, 18. aprila - Dezinfekcija interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa, kjer je prišlo do onesnaženja pitne vode s fekalijami, se bo začela v soboto, je na novinarski konferenci pojasnila Klara Kopše Zorko iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Danes so sicer vzorce vzeli tudi v sosednjih stavbah, rezultati bodo znani v soboto.