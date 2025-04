NIJZ: Število obolelih zaradi onesnaženja vode v Maximarketu bistveno višje, kot izhaja iz anket

Ljubljana, 29. aprila - Število obolelih zaradi onesnaženja vode v objektu Maximarketa je bistveno višje, kot kaže anketa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je dejala epidemiologinja Eva Grilc. Prejeli so 580 klicev, nekateri so poklicali večkrat, skupaj so zato zabeležili 547 primerov obolenj. Policija je zaradi onesnaženja sprožila predkazenski postopek.