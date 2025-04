Zaradi onesnažene vode v Maximarketu zbolelo vsaj 36 ljudi

Ljubljana, 18. aprila - Zaradi onesnažene vode v objektu Maximarket je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do danes zbolelo 36 ljudi, pri čemer gre večinoma za zaposlene in nekaj strank. Na številke, ki so jih v četrtek odprli za prijavo težav, je do danes poklicalo več kot 70 ljudi. Odprte so tri linije, je danes povedala epidemiologinja Eva Grilc.

Kot je Grilc dejala na novinarski konferenci, so že dobili izvid analize prvega odvzetega blata, iz katerega izhaja sum na okužbo z norovirusi, kaže tudi na prisotnost sapovirusa in bakterije E. coli.

Omenjeni povzročajo kratkotrajno, a intenzivno bruhanje, drisko, lahko tudi povišano telesno temperaturo. Obolelim predlaga, naj se zdravijo doma, poskrbijo za primerno hidracijo in nadomeščanje elektrolitov.

"Če pa gre za hujšo klinično sliko, se pravi, da recimo gre za takšno izgubo telesnih tekočin, da je ne moremo sproti nadomeščati, je treba poiskati zdravniško pomoč, se pravi zdaj v času praznikov, če izbranega zdravnika ni na voljo, se poišče pomoč v zdravstveni službi oziroma urgentni zdravstveni službi," je dejala Grilc. To zlasti velja za osebe, ki so bolj dovzetne oziroma bolj občutljive za prebavne težave, to so mali otroci, kronični bolniki in starejši.

Za zdaj sicer v zdravstvenih ustanovah - vprašali so tudi na kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja - ne beležijo povečanega obiska, bi se pa pa "danes ali jutri lahko še kdo pojavil", je dejala.

Po njenih besedah se namreč lahko težave pojavijo nekaj dni po zaužitju onesnažene vode ali hrane, ponavadi pa trajajo nekaj dni.

Kot je še povedala, jim je upravljalec Maximarketa zatrdil, da upošteva priporočila NIJZ.

Na vprašanje, ali je bil NIJZ obveščen pravočasno, saj so težave pri zaposlenih opažali že od sobote, NIJZ pa je bil obveščen sredi tedna, je Grilc pojasnila, da je to običajno, saj so v tem času okužbe, ki povzročajo prebavne težave, nekaj običajnega, zato bi lahko šlo tudi za nek omejen izbruh v kolektivu. Seveda pa se je pozneje izkazalo, da gre za izbruh širše razsežnosti.

Pavel Polak iz Centra za zdravstveno ekologijo je pojasnil, da morajo imeti trgovine in lokali vzpostavljene dobre higienske prakse za preprečevanje okužb. A za vse postopke, kot so čiščenje, vzdrževanje osebne higiene, umivanje rok in tako naprej, je potrebna zdravstveno ustrezna, neoporečna pitna voda. "Če je že voda onesnažena, se zelo težko zagotavlja varno hrano," je dejal.

Največje tveganje je pri toplotno neobdelanih živilih, torej pri solatah ali narezanemu sadju, saj je bilo lahko narezano z nožem, ki je bil umit z oporečno vodo. Medtem so nenevarna predpakirana živila, tudi živila, ki so potencialno nevarna, recimo tatarski biftek, pa niso bila podvržena rokovanju na sami lokaciji, je ponazoril Polak.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so namreč že v soboto zaznali prebavne težave pri osebju. V torek so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Nemudoma so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambene namene. Zaradi slabosti pa je bilo v četrtek po poročanju medijev odsotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci DZ ter zaposleni v NLB in ministrstva za zunanje in evropske zadeve.