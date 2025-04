Danes več pojasnil o izbruhu črevesnih bolezni zaradi onesnažene vode v Maximarketu

Epidemiološka služba NIJZ spremlja razmere. Osebam, ki so od 12. aprila imele prebavne težave in so v tem času kupile ali uživale hrano iz prehrambnih obratov trgovine, svetujejo, da jih za nadaljnja navodila v okviru epidemiološkega poizvedovanja pokličejo na telefonsko številko 01 586 39 31, so pozvali v četrtkovem sporočilu za javnost.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je že v četrtek pozvala potrošnike, ki so od sobote kupili živila, pripravljena ali strežena v obratih, priključenih na vodovodni sistem poslovnega sistema ljubljanskega Maximarketa, naj teh živil ne zaužijejo. Pakirana živila ter tista, ki jih je treba toplotno obdelati, pa niso tvegana, so dodali.

Gre za živilsko trgovino Maximarket, Čokoladni atelje Dobnik, Maxi Brunch Cafe in Moje štruklje Maxi, ki so po podatkih družbe Mercator priključeni na vodovodni sistem poslovnega objekta Maximarket.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so namreč v torek med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Nemudoma so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambene namene, so pojasnili za STA.