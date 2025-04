Stališča o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke

Ljubljana, 28. aprila - V referendumsko kampanjo o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke je vključenih 12 organizatorjev. Zagovorniki menijo, da zakon prinaša jasna in transparentna merila, medtem ko nasprotniki menijo, da gre za podeljevanje privilegijev ozki skupini ljudi in izpostavljajo, da je treba najprej urediti pokojninski sistem za vse upokojence.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?"

STA objavlja stališča do referendumskega vprašanja vseh organizatorjev, ki so vstopili v kampanjo. Navedeni so glede na tip organizatorja in po vrstnem redu, kot ga je objavila Državna volilna komisija.

POLITIČNA STRANKA

NSi - PROTI

Dodatek je namenjen prejemnikom, ki niso vplačevali prispevkov za pokojnino. S tem se spodkopava zaupanje v pokojninski sistem ter vzpostavlja neenakost. Sporna je širitev nabora priznanj in nagrad, ki so osnova za dodatek. S tem se širi krog upravičencev, kar pomeni več javnofinančnih obveznosti. S prenosom odločanja z vlade na kulturno ministrstvo dodatek ni več izjemen, ampak je postopek dodelitve avtomatičen. Ne gre spregledati tudi mačehovskega odnosa do ljubiteljske kulture, ki pogosto največ prispeva k utrjevanju kulturne zavesti naroda.

SD - ZA

Poudarjamo pomen kulture kot temeljnega elementa identitete in povezanosti naše skupnosti. Zakon ne uvaja nove pravice - izjemne pokojnine za vrhunske umetnike obstajajo že od leta 1974. A obstoječi zakon je zastarel in ne določa jasnih meril za podeljevanje teh pravic. Novi zakon uvaja transparentna, objektivna in pravična merila, ki zagotavljajo večjo enakost in odgovornost. Naš cilj je dialog z državljani - želimo odpreti prostor za razmislek, pojasnila in razumevanje pomena zakonodaje, ki vrednoti prispevek umetnikov k naši družbi.

Zeleni Slovenije - PROTI

Zeleni Slovenije spoštujemo kulturo in vlogo ustvarjalcev, a pokojninske zakonodaje ne smemo spreminjati parcialno ali pod vplivom interesnih skupin. Izjeme morajo biti del celostne pokojninske reforme, ki zagotavlja pravičnost in vzdržnost za vse generacije. Predlagana rešitev tega ne zagotavlja, zato bomo na referendumu glasovali proti.

Levica - POZIV K BOJKOTU

Novi zakon prinaša več pravičnosti in preglednosti pri podeljevanju pokojninskih dodatkov. Ne uvaja privilegijev, temveč jasna merila, ki zagotavljajo transparentnost. Če bo zavrnjen, se bodo dodatki še vedno podeljevali - a brez urejenih pravil. Referendum, ki stane 6,6 milijona evrov, ni rezultat vsebinske razprave, temveč politična zloraba ene stranke. SDS nas je že večkrat povlekla v nepotrebne referendume, ki niso prinesli sprememb. Čas je, da se takšni referendumi končajo z neveljavnostjo. Pozivamo k bojkotu - dan raje namenimo kulturi.

Gibanje Svoboda - POZIV K BOJKOTU

Spodbujamo k neudeležbi. Volivcem predlagamo, da referendumski dan preživijo ob dobri knjigi, obisku gledališča, razstave ... ali z družino ali prijatelji v naravi. Bojkot ni pasivnost, ampak jasno stališče. Zloraba demokratičnega mehanizma referenduma za politične obračune škodi umetnosti in kulturi, zato ne sodelujemo v tej igri. Novi zakon je napreden, odpravlja zastarelo ureditev iz leta 1974, uvaja strokovna merila in ukinja dedovanje. Z bojkotom branimo stroko, kulturo in skupne vrednote, ker kultura ne sme biti politična tarča.

Piratska stranka Slovenije - ZA

Menimo, da novi zakon potrebujemo, ker je bilo področje dodeljevanja dodatkov k pokojninam kulturnikov z izjemnimi dosežki desetletja slabo urejeno. Prvotni zakon iz leta 1974 ni bil nikoli zares posodobljen. Odločitev o podelitvi dodatkov je po njem odvisna od volje vsakokratnega ministra, ki je v danem trenutku pristojen za kulturo. Z novimi kriteriji bo večji del odgovornosti za podeljevanje tovrstnih dodatkov na komisijah, ki kulturnikom podeljujejo nagrade. Gre za neke vrste decentralizacijo odločanja, ki jo Pirati podpiramo.

Stranka Glas upokojencev - PROTI

Zastopamo ogromno število upokojenih, ki se s privilegiji na splošno ne strinjajo. V Sloveniji živi 360.000 upokojenih, ki nimajo prihodkov, ki bi presegli prag revščine. Še več, 180.000 je takih, ki nimajo niti 700 evrov pokojnine, in prav ti bi morali biti prvi, ki bi prejeli kakršenkoli dodatek za normalno življenje. Privilegije bi morali v celoti odstraniti. Merila zanje ni, politično dodeljevanje denarja na račun davkoplačevalcev in upokojenih pa ni dopustno.

SDS - PROTI

Zakon peščici daje dodatek med 1200 in 2400 evrov mesečno, medtem ko bi ta sredstva lahko prejeli številni ustvarjalci na področju kulture in umetnosti. V nobeni državi EU ne podeljujejo tako visokih dodatkov k pokojnini, v 20 letih to nanese polovico milijonske Nobelove nagrade. Dodatke bodo dobili tudi tisti, ki niso v pokojninsko blagajno prispevali skoraj nič. Zakon tudi politizira dodeljevanje nagrad Prešernovega sklada in državnih odlikovanj in bistveno povečuje število upravičencev. Dodatki bodo oproščeni davka za dolgotrajno oskrbo.

Nova socialdemokracija - PROTI

Izhajamo iz vrednot Janeza Evangelista Kreka in doktrine krščanskega socializma, ki poudarja skrb za uravnotežena in pravična družbena razmerja. Izjemne pokojnine, ki jih prinaša ta zakon, pa ravno rušijo ta razmerja, saj so nagrade v obliki dosmrtnih pokojnin prešle vse razumne meje. Krog upravičencev pa se bo še bistveno povečal. Sedanji način nagrajevanja je bil ustrezen. Glede na to, da so danes v Sloveniji praktično vsi družbeni podsistemi podvrženi politiki, se bojimo, da bo ta vplivala tudi na izbor nagrajencev.

SLS - PROTI

Sedanji pokojninski sistem je nepravična piramidna shema, ki temelji na vedno manjši bazi aktivnih zavezancev. Ob negativnih demografskih trendih bo sistem razpadel. Mladi danes s previsoko obdavčitvijo plačujejo za mizerne pokojnine starejših, a sami ne bodo nikoli dobili poštenega nadomestila. Zato smo proti vsakršnim izjemam in delnim popravkom - potrebujemo popoln reset sistema. Tega moramo spremeniti iz pretočnega v varčevalnega, obrestno-obrestni račun naj začne delati za ljudi. Naj vsak uživa sadove, ki jih je skozi svoje delo ustvaril.

Fokus - PROTI

Zakon je socialno krivičen in uvaja trajne privilegije za peščico že nagrajenih posameznikov, medtem ko mnogi upokojenci živijo pod pragom revščine. Najprej bi morali poskrbeti za najranljivejše. Zakon temelji na politično pogojenih merilih komisije ministrstva za kulturo, kar spodkopava temeljno načelo enakosti v pokojninskem sistemu in ustvarja izjeme, ki niso vezane na realne prispevke posameznika. Namesto selektivnih dodatkov zagovarjamo celovite, pravične rešitve za vse z nizkimi pokojninami, za umetnike pa simbolno enkratno nagrado.

PRAVNA OSEBA

Društvo Asociacija - ZA

Veljavni zakon meril za priznanje dodatkov k pokojninam izjemnih umetnikov ne opredeljuje natančno. Ti v enakem ali primerljivem položaju tako niso vselej enakovredno obravnavani. Z glasom ZA podelitev dodatka ne bo več kaprica ministra in s tem politična odločitev. Kampanja omogoča nasloviti bolj pomembno temo: upokojevanje in višine pokojnin delavcev v kulturi in na splošno. Ti bodo zaradi nepriznavanja dela težje izpolnili pogoje za upokojitev, številni bodo obsojeni na mizerne pokojnine. Predlog pokojninske reforme stanje še poslabšuje.