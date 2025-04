Vlada se je seznanila s pripravo predloga pokojninske reforme

Ljubljana, 24. aprila - Vlada se je na današnji seji seznanila s pripravo predloga pokojninske reforme, v petek pa ga bo obravnaval tudi Ekonomsko-socialni svet, so sporočili z vlade. Po njihovih navedbah so spremembe potrebne predvsem zaradi prilagoditev sistema staranju prebivalstva, reforma pa je tudi del zavez Slovenije v okviru načrta za okrevanje in odpornost.