Černač: Sklep o predlogu za odhod vlade zavrnili z majhno večino

Ljubljana, 24. aprila - Poslanec SDS Zvonko Černač je pričakoval zavrnitev sklepa, naj DZ pozove vlado k odstopu, ki so ga predlagali ob koncu razprave o interpelaciji vlade. "Normalno, da so ga vladajoči zavrnili, vendar je bila ta večina tokrat zelo majhna, koalicija šteje 50 glasov, zbrali so jih 43," je dejal v izjavi po polnočnem glasovanju.