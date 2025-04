Koalicijski poslanci SDS očitajo zlorabo upokojencev za političen boj

Ljubljana, 23. aprila - Koalicijski poslanci so ob obravnavi interpelacije vlade stopili vladi v bran. Predlagateljici SDS so očitali zlorabo instituta interpelacije in izkoriščanje upokojencev za političen boj. Nanizali so ukrepe prejšnje vlade, ki so po njihovi oceni poslabšali položaj upokojencev, in ukrepe sedanje vlade, ki da ta položaj popravljajo.