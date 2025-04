NIJZ razširil programe cepljenja proti noricam in klopnem meningoencefalitisu

Ljubljana, 18. aprila - Cepljenje je najboljša naložba v javno zdravstvo, so sogovorniki poudarili na novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pred začetkom svetovnega in evropskega tedna cepljenja. Ob pozitivnem trendu precepljenosti proti gripi in HPV inštitut letos širi programe cepljenja proti noricam in klopnem meningoencefalitisu.