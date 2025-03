Brezplačno cepljenje proti KME za dve dodatni generaciji odraslih

Ljubljana, 5. marca - Ministrstvo za zdravje je z letošnjim programom cepljenja med drugim razširilo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Po novem bo to cepljenje brezplačno tudi za odrasle, stare 45 in 46 let, so za STA pojasnili na ministrstvu. Novost v letošnjem programu cepljenja je tudi cepljenje otrok proti noricam s kombiniranim cepivom.