Po predlogu v letošnjem letu razširitev cepljenja odraslih proti KME

Ljubljana, 18. januarja - Ministrstvo za zdravje je v medresorsko usklajevanje poslalo pravilnik, ki določa program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2025. Predlog med drugim predvideva razširitev cepljenja odraslih proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) na dve dodatni generaciji. V breme javne zdravstvene blagajne bi po novem cepili odrasle, stare 45 in 46 let.