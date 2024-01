Delež obolenj z lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom z leti postopoma upada

Ljubljana, 31. januarja - Število primerov obolenj z lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom se po višku okužb leta 2020 po podatkih NIJZ postopoma zmanjšuje. Obe obolenji, ki sta najpogostejši v poletnih mesecih, se prenašata z ugrizom okuženega klopa. Lani so zabeležili 2509 prijav obolenja z lymsko boreliozo in 62 prijav obolenja s klopnim meningoencefalitisom.