WHO in Unicef opozarjata na velik porast primerov ošpic v Evropi

Ženeva, 13. marca - Število primerov ošpic v Evropi se je v lanskem letu podvojilo in je najvišje v zadnjih 27 letih, sta sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za otroke (Unicef). Lani so zabeležili več kot 127.000 primerov ošpic. Organizaciji sta pozvali k ukrepom za povečanje stopnje precepljenosti, ki je padla med pandemijo covida-19.