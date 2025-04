Na Bledu pripravljajo novo turistično strategijo in vzpostavljajo sodelovanje s Piranom

Bled, 15. aprila - Turizem Bled je ob pripravi nove strategije razvoja turizma do leta 2045 danes pripravil turistični forum, na katerem so predstavniki turizma in lokalne skupnosti razmišljali o viziji razvoja do leta 2045. Na dogodku so izpostavili tudi velik pomen povezovanja ter napovedali sodelovanje Bleda in Pirana za nadaljnjo krepitev obeh destinacij.