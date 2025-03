Na Bledu to zimo prvi zbirateljski dnevi in porast uporabe ski busa

Bled, 20. marca - Zaključek zimske turistične sezone so na Bledu minuli teden zaznamovale tekme svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki in prvi blejski zbirateljski dnevi. Na Bledu, ki ni tipična zimska turistična destinacija, so letošnjo zimo zabeležili 15-odstotni porast števila gostov, ki so uporabili organiziran prevoz v zimska športna središča.