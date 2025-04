Ribno Alpine Resort vodilni v konceptu zero waste v evropskem turizmu

Bled, 9. aprila - Ribno Alpine Resort je postal prvi prejemnik treh zvezdic pod okriljem evropskega poslovnega certifikata zero waste oziroma brez odpadkov. Z doseganjem strogih kriterijev je postal najboljša praksa na področju turizma na mednarodni ravni in zgled ostalim, so poudarili na današnji podelitvi nagrade v Ribnem pri Bledu.