Na Bledu slovesno odprli novo infrastrukturo v Mali Zaki

Bled, 9. aprila - Ob občinskem prazniku so danes na Bledu slovesno odprli pridobitve projekta Popolni zaveslaj. V okviru projekta so v Mali Zaki sanirali del brežine Blejskega jezera, obnovili pomole in vzpostavili infrastrukturo za vsebinsko nadgradnjo območja. Kot je napovedal župan, bodo s sanacijo brežine nadaljevali tudi na drugih delih obale.