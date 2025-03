Na Bledu največ sredstev iz turistične takse v kolesarsko povezavo Bled-Bohinj

Bled, 30. marca - V blejski občinski proračun se je lani iz naslova turistične takse steklo 2,7 milijona evrov. Največ sredstev je šlo za gradnjo kolesarske povezave Bled-Bohinj, organizacijo prireditev in praznično okrasitev naselij. Iz takse so bili financirani tudi brezplačni avtobusni prevozi ter upravljanje blagovne znamke in destinacije.