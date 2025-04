Eko krog v pismu premierju: Pri kavcijskem sistemu naj prevlada javni interes

Ljubljana, 4. aprila - Verjamemo, da bo pri odločitvi glede uvedbe kavcijskega sistema prevladal javni interes, in ne parcialni interesi komunalnega gospodarstva in embalažnih družb, so v javnem pismu predsedniku vlade zapisali v društvu Eko krog. Izrazili so tudi dvom o trditvah zbornice komunalnega gospodarstva, da Slovenija že danes ločeno zbere 90 odstotkov plastenk.