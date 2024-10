Okoljevarstveniki pozivajo vlado k čim prejšnji uvedbi kavcijskega sistema

Ljubljana, 9. oktobra - Predstavniki društva Eko krog, Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, stranke Vesna in Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij vlado pozivajo k čimprejšnji uvedbi kavcijskega sistema za embalažo pijač. Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, Slovenija s trenutnim sistemom ne bo izpolnila ciljev evropske zakonodaje.