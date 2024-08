Ministrstvo se glede kavcijskega sistema še usklajuje z deležniki

Ljubljana, 21. avgusta - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo še vedno vodi razprave z deležniki glede morebitne uvedbe kavcijskega sistema za nepovratno embalažo pijač. O tem tako še niso sprejeli nikakršne odločitve, so pojasnili za STA. Največja razhajanja v stališčih so glede nujnosti kavcijskega sistema za dosego ciljev na področju ločenega zbiranja odpadkov.