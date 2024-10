Ministrstvo za okolje napoveduje nadaljnje korake k uvedbi kavcijskega sistema

Ljubljana, 10. oktobra - Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo po dolgotrajnem usklajevanju in številnih razpravah s podporniki in nasprotniki morebitne uvedbe kavcijskega sistema za nepovratno embalažo pijač izražajo podporo uvedbi sistema. V najkrajšem možnem času se bodo na to temo sestali tudi s poslanci koalicije, so napovedali za STA.