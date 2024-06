Kumer: Pred sprejetjem odločitve o kavcijskem sistemu dodatni sestanki

Ljubljana, 19. junija - S posvetom smo naredili korak naprej na poti do dokončne odločitve o uvedbi kavcijskega sistema, hkrati pa so se pokazala še vedno določena vsebinska razhajanja, je ocenil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Ta bodo deležniki poskušali poenotiti na sestankih v poletnih mesecih, potem pa bo tudi sprejeta dokončna odločitev.