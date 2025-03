Evropski parlament in komisija danes o varnosti in obrambi

Strasbourg, 1. aprila - Evroposlanci bodo danes na plenarnem zasedanju s predsednikoma Evropskega sveta in Evropske komisije razpravljali o nedavnem vrhu EU, v ospredju katerega sta bila obramba in gospodarska konkurenčnost. Govorili bodo še o ciljih zunanje, obrambne in varnostne politike unije. Komisija pa bo predstavila strategijo EU na področju notranje varnosti.