Vrh EU za pospešitev ukrepanja na področju konkurenčnosti gospodarstva

Bruselj, 20. marca - Voditelji držav članic EU so se na današnjem zasedanju v Bruslju, ki se je že zaključilo, zavzeli za pospešitev ukrepanja na področju krepitve konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Kot prednostna področja so izpostavili poenostavitev obstoječih pravil in zakonodaje, znižanje cen energije ter mobilizacijo zasebnega kapitala.