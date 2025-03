Vrh EU za odločno okrepitev obrambne pripravljenosti Evrope do 2030

Bruselj, 20. marca - Voditelji držav članic EU so se na današnjem zasedanju v Bruslju zavzeli za odločno okrepitev obrambne pripravljenosti Evrope do leta 2030. Pri tem so podprli v sredo predstavljeno belo knjigo o prihodnosti evropske obrambe, ki naj bi prinesla do 800 milijard evrov dodatnih naložb v obrambne zmogljivosti.