Voditelji EU za okrepitev obrambne pripravljenosti in gospodarske konkurenčnosti

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 21. marca - Predsedniki vlad in držav članic EU so se na četrtkovem zasedanju v Bruslju zavzeli za odločno okrepitev obrambne pripravljenosti Evrope do leta 2030. Pospešiti je treba tudi ukrepanje na področju spodbujanja konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Glede podpore Ukrajini medtem znova niso bili povsem enotni.