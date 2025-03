Von der Leyen: Bela knjiga usmerjena v okrepitev obrambe v širšem smislu

Bruselj, 21. marca - Bela knjiga o prihodnosti evropske obrambe z naslovom Pripravljenost 2030 je po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen usmerjena v okrepitev obrambe oziroma varnosti v širšem smislu. Da mora EU poskrbeti za varnost v širšem smislu, in ne samo za obrambo, so si prizadevali premierji Španije, Italije in Slovenije.