Inštitut 8. marec zbral 1,2 milijona podpisov za varen in dostopen splav v EU

Ljubljana, 26. marca - Pobuda Inštituta 8. marec Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi je zbrala 1,2 milijona podpisov, je inštitut danes objavil na družbenih omrežjih. Mejnik milijon podpisov so izpolnili decembra, a so se odločili zbrati še 200.000 podpisov, če bi bili kateri od zbranih neveljavni.