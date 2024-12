Inštitut 8. marec zbral milijon podpisov za varen in dostopen splav v EU

Ljubljana, 23. decembra - Pobuda Inštituta 8. marec Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi je zbrala milijon podpisov, so v nedeljo sporočili z inštituta. S tem so izpolnili še zadnji pogoj za predložitev državljanske pobude Evropski komisiji. Zbiranje podpisov se bo kljub temu še nadaljevalo.