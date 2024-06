Inštitut 8. marec zbral pol milijona podpisov za varen in dostopen splav v EU

Ljubljana, 12. junija - Pobuda Inštituta 8. marec Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi je dosegla polovico od potrebnega milijona podpisov, so sporočili z inštituta. Ob tem so že izpolnili tudi drugi pogoj, da pobuda preseže minimalni prag števila podpisov v vsaj sedmih državah.