Pobudo za varen in dostopen splav Inštituta 8. marec podprlo sedem od 11 kandidatnih list na EU volitvah

Ljubljana, 6. junija - Predstavniki Inštituta 8. marec so na novinarski konferenci sporočili, da je evropsko državljansko pobudo Moj glas, moja izbira za varen in dostopen splav, katere koordinator so, podprlo sedem od 11 slovenskih kandidatnih list na EU volitvah. Pobude niso podprli v opozicijskih strankah SDS in NSi ter v zunajparlamentarnih Resni.ca in SLS.