Inštitut 8. marec začel zbirati podpise za evropsko kampanjo za varen in dostopen splav

Ljubljana, 24. aprila - Inštitut 8. marec je danes začel zbirati podpise v okviru evropske pobude Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi, so sporočili na tiskovni konferenci. Pobuda potrebuje milijon podpisov v najmanj sedmih državah članicah EU. V Sloveniji jih želijo zbrati 100.000.