Nov sveženj odločb za oškodovance v poplavah avgusta 2023

Ljubljana, 7. marca - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je izdalo nov sveženj odločb za izplačila pomoči podjetjem, ki so utrpela škodo v katastrofalni ujmi avgusta 2023. Skupaj nekaj manj kot 2,6 milijona evrov bo tokrat prejelo 89 oškodovancev. S tem so obravnavali več kot 95 odstotkov podjetij, ki so predložila dokazila o nastali škodi.