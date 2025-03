NIJZ poziva k večjemu obisku preventivnih pregledov

Ljubljana, 1. marca - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poziva k pogostejšim obiskom preventivnih pregledov, saj menijo, da so ob današnjem hitrem tempu življenja ti ključni za zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni in dejavnikov tveganja. Vsaka oseba je od 30. leta naprej na pet let upravičena do pregleda, ki ga opravi v ambulanti družinskega zdravnika.