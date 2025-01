NIJZ ob dnevu brez cigarete priporoča brezplačne programe opuščanja kajenja

Ljubljana, 31. januarja - Vsako leto 31. januarja zaznamujemo dan brez cigarete, katerega namen je kadilce in druge uporabnike tobačnih in nikotinskih izdelkov spodbuditi k opustitvi. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenje in pri tem potrebujejo pomoč, na NIJZ in ministrstvu za zdravje svetujejo, da se vključijo v številne brezplačne programe za opuščanje kajenja.