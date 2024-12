NIJZ: Dnevna zaspanost povezana s pojavnostjo srčno-žilnih in nevroloških obolenj

Ljubljana, 14. decembra - Prekomerna dnevna zaspanost je občutek utrujenosti in pomanjkanja energije, ki se pojavi čez dan in pogosto ovira normalno delovanje posameznika, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Raziskave kažejo povezanost dnevne zaspanosti s pojavnostjo srčno-žilnih in nevro-degenerativnih obolenj, opozarjajo.