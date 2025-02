NIJZ: Gibalni program ABC+ za aktivno in zdravo staranje

Ljubljana, 15. februarja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je s podporo EU, Mizuno Slovenija in ostalih partnerjev projekta Active ageing for fall prevention pripravil 12-tedenski gibalni program ABC+, ki spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog starejših odraslih. Program je načrtovan z dvema do tremi vadbenimi enotami na teden.