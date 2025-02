NIJZ opozarja na slabo odzivnost moških na program Svit

Ljubljana, 26. februarja - Program Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je eden od treh presejalnih programov za odkrivanje raka v Sloveniji. Z njim vsako leto preprečijo številne primere raka debelega črevesa in danke. Vseeno se kar tretjina vabljenih ne odzove. Najbolj neodzivni so moški, stari med 50 in 55 let, opozarjajo na NIJZ.